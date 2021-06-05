الرياضة
الكوكب يلعب ورقة المال
وعد مسؤولو الكوكب المراكشي لاعبي الفريق، بمنحة استثنائية، في حال تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد البيضاوي، غدا (الأحد). وتابع رضوان حنيش، رئيس الكوكب، رفقة بعض أعضاء مكتبه تداريب، أول أمس (الخميس)، لتقديم الدعم للاعبين، وطلب منهم بذل جهود مضاعفة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام “الطاس”، واعدا إياهم بمنحة تصلأكمل القراءة »
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