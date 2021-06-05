الصباح الفني
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طفلان يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة قالت السلطات الأمريكية، إن طفلين في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات الشرطة التي استجابت لبلاغ عما يحدث. وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا، في بيان، إن الطفل (12 عاما) والفتاة (14 عاما) عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمعأكمل القراءة »
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