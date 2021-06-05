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ملف الصباح

المقترحات ليست طوباوية

منذ 17 ثانية
الجماني عضو لجنة النموذج التنموي أكد أن المشروع ستعترضه جيوب المقاومة التي لا مصلحة لها في التغيير اعتبر أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المغرب قادر على رفع التحدي نظرا إلى المؤهلات والمزايا التي يتمتع بها، مؤكدا أن مقترحات النموذج التنموي الجديد ليست طوباوية، بل نابعة من واقعأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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