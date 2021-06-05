ملف الصباح
المقترحات ليست طوباوية
الجماني عضو لجنة النموذج التنموي أكد أن المشروع ستعترضه جيوب المقاومة التي لا مصلحة لها في التغيير اعتبر أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المغرب قادر على رفع التحدي نظرا إلى المؤهلات والمزايا التي يتمتع بها، مؤكدا أن مقترحات النموذج التنموي الجديد ليست طوباوية، بل نابعة من واقعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل