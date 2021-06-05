العرائش … حيازة المخدرات تطيح بشرطي

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة ، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف أمن، برتبة مقدم شرطة، والذي يشتبه في حيازته للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد ضبطت موظف الشرطة المشتبه فيه ، الذي يعمل بمركز صحي للأمن الوطني بمدينة سلا، وهو في حالة تلبس بحيازة مؤثرات عقلية عبارة عن أقراص مخدرة وحوالي 206 غراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات حيازة هذه الكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد جميع الارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي الموقوف، وذلك في انتظار انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الادارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.