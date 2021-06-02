الصباح الفني
خربوش: الموضة سفيرة للثقافة المغربية
كيف ترى أسية خربوش مشاركتها في “أخناتون في مراكش”؟ لن أخفي سعادتي بأن أول تجربة فنية لي في التمثيل كانت رفقة نخبة من نجوم السينما المغربية والمصرية في الفيلم الكوميدي “أخناتون في مراكش”، إذ استفدت كثيرا من خلال توجيهات نجوم عربية في المسرح والتلفزيون والسينما. هل توافقين على انتقال بعضأكمل القراءة »
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