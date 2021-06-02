الرياضة
رسالة رياضية: أندية وشركات
تبنت جامعة كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة مشروع الشركات الرياضية، بهدف تحقيق الحكامة والشفافية في التدبير. وأنفقت الوزارة والجامعة أموالا طائلة على هذا المشروع، كما تم إقناع الحكومة بتوفير عدد من الحوافز الضريبية والتمويلية، لتشجيع الأندية على الانتقال إلى مرحلة الشركات، لكن هناك ملاحظات: أولا، لا يمكن للمشروع أن يحققأكمل القراءة »
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