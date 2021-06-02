الأولى
تحويلات مشبوهة لتبييض الملايير
تحقيقات مغربية فرنسية حول أموال وظفت في اقتناء شقق على التصاميم وأراض فلاحية توصلت سلطات الرقابة المالية بإشعار من فرنسا بشأن تحويلات مالية مشبوهة من قبل مغربية مقيمة بفرنسا، يعتقد أنها متورطة في شبكة لتبييض أموال المخدرات. وأفادت مصادر أن المعنية بالإشعار اقتنت شققا بمشاريع سكنية لا تزال على التصاميم،أكمل القراءة »
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