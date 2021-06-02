مجتمع
الداخلية تشن حربا على “كارديانات”
مواطنون بالرباط عبروا عن غضبهم من سلوكات بعضهم أمرت وزارة الداخلية، بإيقاف حراس السيارات، الذين تكاثر عددهم في العاصمة الرباط، واحتلوا شوارعها وأزقتها وممراتها الصغيرة، ليل نهار، بطريقة عشوائية، رغم وجود شركة ” الرباط باركينغ”، التي نصبت آليات الاستخلاص الخاصة بركن السيارات، مباشرة بعد فك عقدة الشركة الاسبانية التي نهبتأكمل القراءة »
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