حوادث
تفكيك عصابة لصنع قوارب “الحريك”
فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة سلوان بإقليم الناظور، أخيرا، عصابة إجرامية متخصصة في صناعة قوارب الهجرة السرية. وكشفت مصادر مطلعة، أن العملية المذكورة تمت، بعد توصل عناصر الدرك الملكي بسلوان بمعلومات دقيقة، تفيد أن أحد الأشخاص بصدد نقل زورق مطاطي من أحد المنازل الكائنة بالمنطقة ذاتها، في اتجاهأكمل القراءة »
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