الرياضة
أربعة أيام راحة لزياش
علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، منح أربعة أيام راحة لحكيم زياش، الدولي المغربي، والمحترف بتشيلسي الإنجليزي، بعد تتويجه بطلا لدوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي. وكشف مصدر مطلع، أن خاليلوزيتش فضل إراحة اللاعب زياش، لمنحه فرصة الاحتفاء باللقب رفقة باقي زملائه، من جهة، ومنحه قسطا من الراحة،أكمل القراءة »
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