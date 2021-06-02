أســــــرة
الاستيقاظ باكرا يجنب الاكتئاب
كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية، أن الاستيقاظ ساعة واحدة فقط أبكر من المعتاد، يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 23 في المائة. وأثبتت الدراسة التي أجريت من قبل باحثين من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كولورادو بولدر، وشارك فيها 840 ألف شخص، بعضا منأكمل القراءة »
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