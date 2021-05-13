بمناسبة العيد … تهاني للملك من الجزائر ومصر والأردن

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الجزائري في هذه البرقية لجلالة الملك عن أحر التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء، داعيا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المغربي الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية، داعيا الله تعالى أن يعيده على جلالته بكل الخير والبركات وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التنمية والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام العزة والرقي.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري “ونحن نستحضر النفحات الربانية لهذه الأيام المباركة، نتضرع إلى الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يديم علينا نعمة التآخي والترابط، وأن ينعم على شعوب الأمة الإسلامية بدوام الخير والرخاء والاستقرار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في برقية العاهل الأردني “يطيب لي أن أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر السعيد، لأبعث إلى جلالة أخي العزيز، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتقبل طاعاتكم ويعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى أسرتكم الكريمة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعاتهما بالمجد والعزة والسؤدد”.