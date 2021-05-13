تهاني العيد تتقاطر على الملك

توصل جلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أزكى التهاني وأصدق الأماني، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي الشقيق وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والبركات.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أغتنم إطلالة هذا العيد المبارك لأستذكر وإياكم القيم السامية والمعاني الروحية العالية للتكافل والتعاضد التي يحض عليها ديننا الحنيف من أجل زرع المحبة في النفوس والسلام في المجتمعات الإنسانية جميعا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الغابوني، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب متمنياته بموفور الصحة والرفاه لجلالة الملك، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وكتب الرئيس الغابوني في هذه البرقية “إن عيد الفطر هذا، الذي يأتي في ظل سياق عالمي لا يزال يتسم بتفشي جائحة كوفيد-19، من شأنه أن يمكننا، بشكل فردي وجماعي، من تجديد تشبثنا بقيم السلم والتضامن والإنسانية التي يدعو إليها الإسلام”، سائلا العلي القدير “أن يتقبل عباداتنا ويغمرنا بعطاياه”.

من جهة أخرى، اغتنم الرئيس الغابوني هذه الفرصة ليجدد لجلالة الملك التأكيد على رغبته “في مواصلة تعزيز العلاقات الفريدة من نوعها والمتميزة التي تجمع الغابون والمغرب لحسن الحظ”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الطاجيكي في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق التمنيات، سائلا الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يعيده على جلالة الملك بالصحة والعافية والسعادة والتوفيق، وعلى الشعب المغربي الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والرقي والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “إنني على يقين أن علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا ستشهد مزيدا من التطور من منطلق القيم الإسلامية كالتفاهم والتسامح والإحسان، والدعم المتبادل للجهود المشتركة للطرفين، وستستمر في التقدم لصالح شعبينا.”

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد أشرف غني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الأفغاني، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأفغاني، لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق، عن أخلص التهنئات وأرق الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة.

ومما جاء في هذه البرقية، “إن الأمة الإسلامية قامت بأداء العبادات الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتحتفل بعيد الفطر المبارك. أسأل الله تعالى أن يتقبل طاعات وعبادات الأمة الإسلامية وأتمنى لهما دوام الوحدة والأخوة والازدهار”.

وأضاف محمد أشرف غني ” أغتنم هذه المناسبة لأتمنى لجلالتكم موفور الصحة والنجاح وللشعب المغربي الشقيق الرخاء والتقدم الدائم”.