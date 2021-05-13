أردوغان وعباس يباركان العيد للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أرودغان، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس التركي في هذه البرقية، باسم بلده وباسمه الشخصي، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بالصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالازدهار والرفاه للشعب المغربي الشقيق.

ومما جاء في البرقية “في هذه الفترة العصيبة للجائحة، أتمنى أن يجلب هذا العيد المبارك الذي يغمرنا بمشاعر التشارك والتضامن والتسامح، السلام والسكينة والرفاه للعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد، أن نتوجه لجلالتكم ومن خلالكم للحكومة وللشعب المغربي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، داعين الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة، وعلى بلدكم وشعبكم وشعوب أمتنا المجيدة بالخير والازدهار”.