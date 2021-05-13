الملك يتلقى تهاني العيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الطوغو فور إيسوزيما غناسينغبي، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وأعرب غناسينغبي لجلالة الملك، في هذه البرقية، باسم الشعب الطوغولي، وحكومته وباسمه الخاص، عن أحر التهاني، وأطيب المتمنيات بالسلام والازدهار الدائم للشعب المغربي.

وأكد الرئيس الطوغولي أن عيد الفطر يأتي بعد شهر من الصيام والصلوات والتقاسم، والذي تميز للسنة الثانية على التوالي بالإكراهات المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية الحالية، متضرعا إلى الله عز وجل أن ” يتقبل صلوات هذا اليوم الفضيل، وأن يعيده عليكم وعلى أسرتكم الكريمة بموفور الصحة والسعادة “.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الفيليبين، رودريغو روا دوتورتي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر دوتورتي، في هذه البرقية، لجلالة الملك ولكافة المسلمين بالمغرب عن أحر تهانئه القلبية بحلول هذه المناسبة المباركة.

كما أعرب رئيس جمهورية الفيليبين عن متمنياته في أن تكون هذه المناسبة المباركة لحظة للاحتفال الهادف، والتفكير والشكر، وأن تواصل إلهامنا جميعا لفعل ما هو صائب وحق على الدوام، ومساعدة بعضنا البعض، خاصة في الأوقات الصعبة.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من باتريس تالون، رئيس جمهورية البنين، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر تالون لجلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم حكومة وشعب البنين، عن تهانئه الصادقة والحارة، متضرعا إلى الله عز وجل أن “يستجيب لصلواتنا وأن ينشر رحماته على العالم أجمع من أجل عالم يسوده السلام والعدالة الاجتماعية والسعادة لشعبينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر ميرضيائيف، في هذه البرقية، لجلالة الملك والشعب المغربي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات، معربا عن ثقته في أن علاقات التعاون ذات المنفعة المتبادلة القائمة بين جمهورية أوزبكستان و المملكة المغربية ستشهد مزيدا من التطور.

ومما جاء في هذه البرقية ” وفي هذه الأيام الكريمة التي تمتلئها مغفرة ورحمة الله القدير، وتستجاب فيها الأدعية، أسأل رب العالمين أن يعيد عليكم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية والسعادة العائلية والتوفيق في تنفيذ مهامكم النبيلة وعلى الشعب المغربي بنعمة السلام والأمان واليمن والبركة والرخاء والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركسيان، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب الرئيس الأرميني، في هذه البرقية، عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الصديق بالسلام والرخاء.