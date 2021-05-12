كورونا…268 حالة إصابة جديدة و288 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و288 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و994 ألف و379 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و441 ألف و667 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و432 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألفا و692 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9088 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (204) بالبيضاء-سطات، و(19) بالرباط سلا القنيطرة، و(11) بسوس ماسة، و(10) بمراكش-آسفي، و(8) بالعيون-الساقية الحمراء والشرق، و(7) بطنجة تطوان الحسيمة، و(4) بالشرق، و(3) بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهتي بني ملال خنيفرة والداخلة وادي الذهب.

وتتوزع الوفيات بين 3 بجهة البيضاء سطات، وحالتين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.