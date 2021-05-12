الخميس أول أيام عيد الفطر في المملكة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس هو يوم عيد الفطر المبارك بالمغرب.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 رمضان المعظم 1442 هـ موافق 12 ماي 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الخميس 13 ماي 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء”.