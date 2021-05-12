أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد (الخميس) و(الجمعة) و(السبت) و(الأحد) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد (الخميس) و(الجمعة) و(السبت) و(الأحد)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “الجزائر تعلن البيان العسكري رقم 1” و”ولاة على رأس لائحة التغييرات”، ثم ربورتاج بعنوان “الرباط…عروس المحيط”، وملف بعنوان “كورونا…فين غادة بينا”، وكذلك “خاص” يحمل عنوان “مرضى القصور الكلوي…الحرب ضد الموت”، وأيضا صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “تفاصيل تفكيك عصابة البورش”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الديربي في 4 يوليوز”.