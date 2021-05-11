الأولى
بن قنة… صديقة شارون في لعبة عمى الألوان
تاريخ أسود لـ “إعلامية” قناة “الجزيرة” أسندت لها مهمة استهداف المغرب الحرباء تغير ألوان جلدها، حسب الرغبات والظروف. معلومة يدركها الباحثون في البيولوجيا، لكنهم يجهلون أن عدوى تغيير ألوان الجلد تصيب بعض الأشخاص أيضا، فتظهر عليهم علامات الكذب والبهتان والحقد والغل، واختلاق الأحداث… والنموذج من تسمي نفسها بالإعلامية الجزائرية خديجةأكمل القراءة »
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