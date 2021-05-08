الأولى
ثلاثة مواقف ألمانية أغضبت المغرب
الصحراء وليبيا والإرهابي حاجب الذي دعا إلى القيام بعمليات انتحارية غضب المغرب على ألمانيا بسبب موقفها من ثلاث قضايا حيوية تهم أمنه القومي، ما جعله يستدعي سفيرته، زهور العلوي، من برلين للتشاور، بعدما تغاضت الحكومة الألمانية عن التحذيرات الأولى الصادرة عن الخارجية المغربية، التي دعت القطاعات الوزارية إلى قطع العلاقاتأكمل القراءة »
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