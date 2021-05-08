وطنية
خطة خماسية لتحسين مناخ الأعمال
رئيس «الباطرونا» يقدم وصفة أرباب العمل ويطالب بتسريع وتيرة التنزيل عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال لقاءها السنوي الثاني عشر، الذي كشف خلاله عن الخطة الوطنية الخماسية 2021-2025، لتحسين مناخ الأعمال. وتضم السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال،أكمل القراءة »
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