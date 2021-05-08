وطنية
بوعياش ترفض عبارة “البوليس السياسي”
قالت إن نسبة إحالة ملفات الاغتصاب على القضاء لا تتعدى 1 في المائة رفضت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تداول بعض السياسيين والحقوقيين عبارة «البوليس السياسي»، مؤكدة أن مجلسها يستعمل المصطلحات القانونية الوطنية والدولية، ويسائل المؤسسات المعنية المنظمة بقانون، من حيث احترامها للقوانين واختصاصاتها. وقالت بوعياش، في ندوةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.