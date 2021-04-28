الصباح السياسي
الملك يهنئ رئيسة تنزانيا بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن صلوحي، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية لسامية حسن صلوحي، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب التنزاني باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء فيأكمل القراءة »
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