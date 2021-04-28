الصباح السياسي
برقية تهنئة من الملك إلى عاهل مملكة الأراضي المنخفضة وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لصاحبي الجلالة بموفور الصحة والسعادةأكمل القراءة »
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