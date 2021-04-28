الصباح السياسي
الملك يهنئ رئيس الجمهورية الطوغولية بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس الجمهورية الطوغولية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة مقرونة بمتمنياته الصادقة للرئيس فور إيسوزيما غناسينغبي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الطوغولي بمزيد الرخاء والازدهار. ومما جاء في برقيةأكمل القراءة »
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