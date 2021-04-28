بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الأربعاء)، بارتفاع طفيف، بعد الزيادة التي سجلها مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,06% ليستقر عند 11.753,16 نقطة.

وبدوره، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,07% مسجلا 959,14 نقطة، فيما صعد ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,06% إلى 9.554,75 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، بقي “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” مستقرا عند 10.835,55 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 10.035,66 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 897,72 نقطة.