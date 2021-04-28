توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الأربعاء)، انتشار سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية مع احتمال برد فوق الأطلسين المتوسط والكبير لتصل فيما بعد إلى جنوب المنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي والريف والسايس وشمال المنطقة الشرقية.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شمال ووسط البلاد وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شيئا ما من الجنوب بالجنوب الغربي وجنوب المنطقة الشرقية من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب وسط وجنوب المملكة، ومعتدلة إلى ضعيفة من القطاع الغربي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و12 درجة بالأطلس والريف والهضاب العليا للمنطقة الشرقية، وما بين 10و 17 درجة بشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية وشمال ووسط المملكة، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 14و21 درجة بالمرتفعات والسواحل والسايس ومناطق طنجة واللوكوس، وما بين 20 و27 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية والمنطقة الشرقية ووسط البلاد والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28و 34 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية.