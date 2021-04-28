الأولى
مافيا تختطف بارونات مغاربة بأوربا
استعانت شبكات المخدرات بأوربا، يقودها مغاربة، بعصابات الاختطاف والقتل بالأسلحة النارية لتصفية الحسابات بينها، وآخر ضحاياها قريب البرلماني السابق، سعيد شعو، الهارب إلى هولندا، والذي أصدر القضاء المغربي مذكرتي توقيف دوليتين بحقه بتهمة الانضمام إلى “مجموعة من المجرمين” منذ 2010، والاتجار الدولي في المخدرات منذ 2015. وترصد مسلحون ملثمون بقريبأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.