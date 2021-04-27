نمو “استثنائي” لقطاع التجارة الالكترونية بالمغرب

اعتبر رئيس لجنة التجارة بفيدرالية مهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك (تجارة 2020) سعيد العمراني، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجارة الالكترونية بالمغرب يعرف “نموا استثنائيا”، بفضل تعميم الولوج إلى الانترنت الذي ساهم كثيرا في النهوض بهذا القطاع.

وأضاف، في مداخلة له خلال ندوة رقمية حول “التجارة الالكترونية في المغرب: واقع وآفاق” نظمتها فدرالية (تجارة 2020)، أن التجارة الالكترونية أصبحت “ضرورة حتمية” بالنسبة للجميع، بعد أن توفرت للمستهلكين كل الوسائل التي تتيح لهم الولوج بسهولة إلى مختلف المنصات الرقمية.

وأبرز، في هذا الاتجاه، أن الزبناء المفترضين يتزايدون يوما بعد يوم، غير أن العرض يبقى دون التطلعات، مما يفرض، برأيه، على المقاولات العاملة في القطاع بلورة حلول رقمية مبتكرة للمستقبل.

ومن جهتها، أشارت المديرة العامة لـ “غوا كوميغس”، سلمى عمور، إلى أنه مع الجائحة، العديد من العلامات المغربية اغتنمت الفرصة للتكيف مع السوق، خاصة عبر عرض الدفع عند الاستلام، لتوسيع قاعدة الزبناء وتيسير وصولهم إلى المنتجات المعروضة على الأنترنت.

وبالنسبة إليها، فإن التجارة الالكترونية في المغرب سيكون لها مسار مختلف عما عرفته بالبلدان المتقدمة، لاسيما مع بروز “التجارة الاجتماعية” و”التجارة السريعة”، مسجلة أن كلا من جوميا وغلوفو، الرائدتين في هذا المجال بالمغرب، هما بصدد الاشتغال على هذا التوجه الجديد الذي يتميز بالمردودية والفعالية.

فيما أوضح مدير التجارة والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رشيد الصراخ أن الجائحة ساهمت بشكل كبير في الرفع من رقم معاملات القطاع بالمملكة.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات للنهوض بالتجارة الالكترونية على المستوى الوطني، خصوصا ما يتعلق منها بتعزيز الكفاءات في المجال، وبلورة جملة مسارات تكوينية مخصصة للميدان الرقمي والتجارة الكترونية.

ومن جانبه، لاحظ المدير العام لجوميا المغرب العربي العلوي البلغيثي أن عدد مواقع البيع الالكتروني يشهد زيادة ملحوظة داخل المملكة منذ بداية الجائحة، ومع ذلك فوتيرة النمو تبقى متواضعة مقارنة بغيرها بالبلدان الغربية.

وذكر أن نسبة نفاذ الهاتف المتنقل بلغت بالمغرب 120 في المائة، فيما تجاوزت هذه النسبة في ما يخص الهواتف الذكية 75 في المائة، وهي أرقام مهمة جدا، مسجلا أن ثقة المبحرين المغاربة عبر الانترنت في المواقع التجارة الالكترونية قد تعززت، وأصبحوا أقل ترددا في ما يرتبط بالشراء عبر الانترنت أو بواسطة البطاقة البنكية.

(ومع)