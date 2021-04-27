8 أطعمة تسبب الجوع والتعب والعطش في رمضان

من الأفضل أن نقوم في هذا الشهر المبارك بالابتعاد عن بعض المشروبات والمأكولات التي تمنحنا شعورا بالجوع والعطش والتعب. وفي ما يلي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ينصح الأخصائيون بتجنبها في رمضان :

1. المشروبات الغازية : يرتبط استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم برفع خطر الإصابة بالسكري، فالمحليات الصناعية والملونات المضافة لها تقلل من حساسية الأنسولين، عندها تبدأ مستويات الغلوكوز بالارتفاع وتتعرض للإصابة بالسكري.

2. الأطعمة المالحة : يفضل تجنب أكل الأطعمة المالحة وقت السحور، لأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، وتسبب الشعور بالعطش بشكل كبير، كما تتسبب في رفع ضغط الدم بسبب نسبة الأملاح العالية الموجودة فيها.

3. الحلويات الجاهزة : ينصح بتجنب الحلويات الجاهزة، لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون الضارة، مثل: السمنة الحيوانية أو النباتية والتي تسبب تضيق الشرايين، وتؤدي إلى زيادة الوزن خلال هذا الشهر المبارك.

4. المخللات : من خيارات قائمة أطعمة تجنب تناولها في رمضان المخللات، لأنها مليئة بالصوديوم وقد تؤدي للشعور بالعطش.

5. الأطعمة المعلبة : لأنها تحوي الدهون المهدرجة، التي تسبب رفع الكولسترول في الجسم، فقد تبين أن استهلاكها يسرع بشكل ملحوظ من عملية تصلب وتضيق الشرايين.

6. الأطعمة المقلية : تحتوي الأطعمة المقلية على كميات عالية من الزيت، والتي من شأنها أن تسبب السمنة، وأن ترفع من مستوى الكولسترول في الدم.

7. الحمضيات : يجب تجنب تناول الحمضيات في رمضان، لأنها تسبب حرقة المعدة والغازات، وتعمل على انتفاخ القولون.

8. الكافيين : من بنود قائمة المشروبات الواجل تجنب تناولها في رمضان المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها مادة مدرة للبول، أي أنها تحفز عملية خروج المياه من الجسم، وبالتالي تسبب الشعور بالعطش والجفاف. كما تعد سببا في سوء امتصاص الحديد، والإصابة بفقر الدم.

(ي.ع)