بني ملال…تنظيم المؤتمر الدولي حول الحكامة الرقمية

تحتضن بني ملال في الفترة ما بين 23 و25 يونيو المقبل مؤتمرا دوليا حول الحكامة الرقمية تحت شعار “تأثير التحول الرقمي على الإدارة والتنظيم في القطاعين العام والخاص”.

وينظم المؤتمر من قبل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال ومختبر هندسة النظم بجامعة السلطان مولاي سليمان، حيث سيتيح الفرصة للباحثين والطلبة للتبادل وتقديم نتائج أبحاثهم الأخيرة في مجال التحول الرقمي.

كما يوفر هذا اللقاء العلمي الدولي الفرصة للباحثين بجامعة السلطان مولاي سليمان لتطوير علاقات تعاون جديدة والتعرف على أحدث اتجاهات البحث في العالم الرقمي وتأثيرها على مختلف المجالات الأخرى.

ويتيح المؤتمر للباحثين المغاربة والأجانب التواصل ونسج شراكات وعلاقات تعاون علمي بما يخدم تطوير المناهج والاستراتيجيات الرقمية المختلفة المستخدمة في القطاعين العام والخاص ، والتي تهدف إلى الابتكار في الإدارة والتنظيم.

وسيتمحور المؤتمر حول عدد من أوراش العمل والموائد المستديرة بمشاركة فاعلين اجتماعيين واقتصاديين جهويين ووطنيين لمناقشة وتبادل خبراتهم ورؤاهم حول التحول الرقمي في المغرب.

(ومع)