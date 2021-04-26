كورونا…102 حالة إصابة جديدة و146 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و146 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و731 ألفا و440 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و219 ألفا و876 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و465 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 495 ألفا و408 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8999 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء – سطات (48)، والرباط سلا القنيطرة (20)، ومراكش آسفي (11)، وجهة الداخلة وادي الذهب (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وجهة الشرق وجهة سوس ماسة (3 حالات بكل جهة)، وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس (حالتان بكل جهة).

وتتوزع حالات الوفاة على 5 حالات بجهة البيضاء-سطات وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي مراكش آسفي وجهة الشرق.