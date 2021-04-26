تلقيح أزيد من 680 ألف شخصا ضد كورونا ببني ملال

بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من عملية التلقيح ضد كوفيد 19 على مستوى جهة بني ملال-خينفرة إلى غاية اليوم الاثنين ما مجموعه 680 ألف و388 شخصا، وفقا لمعطيات المديرية الجهوية للصحة.

وتلقى أكثر من 358 ألف و51 شخصا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، بينما استفاد 322 ألف و337 آخرين من الحقنة الثانية ، حسب المصدر نفسه.

وتكشف تفاصيل المعطيات المتعلقة بعملية التلقيح حسب الأقاليم أن أكثر من 125 ألفا و650 شخصا تم تلقيحهم في أزيلال ، و108 ألفا و512 في خنيفرة، و164 ألفا و991 في بني ملال ، و130 ألفا و365 في الفقيه بن صلاح ، و150 ألفا و870 في خريبكة.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة أن عملية التلقيح تجري في أفضل الظروف، وفي احترام للتدابير الصحية الهادفة إلى وقف انتشار جائحة كوفيد 19.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادث سواء فيما يتعلق بالآثار الجانبية أو الآثار الخطيرة ، وذلك بفضل رعاية وحرص الأطقم الطبية والسلطات المحلية ، والمتابعة طوال الأسابيع الأربعة الأخيرة للوضعية الصحية ما بعد مرحلة التلقيح للمستفيدين في إطار البرنامج الجهوي لليقظة الدوائية.