تعميم التعليم الأولي يستهدف أزيد من 8 آلاف تلميذ بتازة

يستهدف برنامجي تعميم التعليم الأولي بإقليم تازة حوالي 8220 تلميذ، يقطن 98 في المائة منهم بالعالم القروي، ويتوزعون على 300 دوار بمجموع جماعات الإقليم.

وحسب عمالة إقليم تازة، يهدف برنامجي تعميم التعليم الأولي بالإقليم إلى بناء 301 وحدة للتعليم الأولي خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022 بقيمة مالية تقدر بحوالي 75 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تمويل هذه الوحدات يخص 121 وحدة للتعليم الأولي سيتم بناؤها في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 29 مليون درهم، سيستفيد منه 3670 طفلا، موزعين على 119 دوار بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي بالإقليم، وكذا 182 وحدة ممولة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

وستنجز هذه الوحدات في إطار شراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2022، بغلاف مالي يناهز 45 مليون درهم، حيث سيستفيد منها 4550 تلميذ موزعين على 182 دوار وبعض الأحياء بضواحي بالمدن.

وقد تم إنجاز 22 وحدة وتشغيلها، فيما سيتم فتح 88 وحدة خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث بلغت نسبة الأشغال بها نسبا ”جد متقدمة”، كما ستعطى في غضون الأشهر المقبلة انطلاقة الأشغال بما مجموعه 92 وحدة، ومباشرة الدراسات فيما تبقى من الوحدات.