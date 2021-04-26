أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “شركات متخصصة في تحصيل الرشاوي” و”9 مشاريع ملكية في خبر كان”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن موضوعا بعنوان “السكريات والدهنيات…أعداء البشرة”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “معمرون تحت القبة” و”عاجل…بقلب مفتوح”، و”أسرار ملياردير بارون كوكايين” و”زوجات لأكثر من رجل” و”من الذاكرة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “تسميم وخيانة زوجية بالقنيطرة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “جامعات تدلي بمعطيات مغلوطة للوزارة”.