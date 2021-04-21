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بوريطة يتباحث مع نظيره القطري
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بقطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين استعرضا، خلال هذا الاتصال، مسار العلاقاتأكمل القراءة »
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