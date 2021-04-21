الطاقة الكهربائية .. تراجع الإنتاج بنسبة 2,2 في المائة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بنسبة 2,2 في المائة برسم الشهري الأولين من 2021.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لأبريل 2021، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 11,1 في المائة، وكذا المتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة في إطار القانون 09-13 بنسبة 3 في المائة، مخففا بذلك تراجعه بارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 0,7 المائة.

وأشارت المديرية إلى أن حجم الواردات من الطاقة الكهربائية، من جانبه، ارتفع بنسبة 2,5 في المائة في متم فبراير 2021، بعد زيادة قدرها 28,2 في المائة سنة قبل ذلك، في سياق تراجع صافي الطاقة بـ 1,8 في المائة، (بعد زائد 3,8 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد انخفض بنسبة 1,9 في المائة في متم فبراير الماضي، (بعد زائد 1 في المائة) في يناير 2021، و (زائد 4 في المائة) خلال السنة السابقة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات الطاقة “ذات الضغط العالي جدا والعالي والمتوسط) بنسبة 3,2 في المائة، مخففا بذلك تراجعه بارتفاع تلك المتعلقة بالطاقة ذات الضغط المنخفض بنسبة 2,5 في المائة.

(ومع)