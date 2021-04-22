اذاعة وتلفزيون
“بنات العساس” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل “بنات العساس”، للمخرج ادريس الروخ. وتختزل قصة المسلسل في طياتها معاناة شقيقتين اضطرتا إلى الهرب إلى البيضاء، بعد أن وجدتا نفسيهما عرضة للشارع بسبب إدمان وإفلاس والدهم، وتتحمل الأخت الكبرى مسؤولية أختها بعد وفاة والدتهما لحظة إنجابها.أكمل القراءة »
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