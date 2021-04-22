الأولى
تهريب أموال “يوتوبرز”
“مؤثرون” فتحوا حسابات في ملاذات ضريبية لإخفاء مداخيلهم لجأ “مؤثرون” على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ملاذات ضريبية لفتح حسابات بنكية لاستقبال التحويلات المتأتية من نسب المشاهدة التي يحققونها لدى المتابعين. ويمكن أن تتجاوز التعويضات التي تحولها الشركات المدبرة لهذه المواقع لهؤلاء المؤثرين 100 ألف درهم في الشهر. ولم تكن إدارةأكمل القراءة »
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