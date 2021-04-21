تراجع المداخيل السياحية بـ 65 في المائة

تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 65 في المائة خلال الشهرين الأولين من 2021، بعد ارتفاع بنسبة 9,14 في المائة في متم فبراير 2020، بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر أبريل الجاري، أنه “في مطلع سنة 2021، استمرت تداعيات الأزمة الصحية على قطاع السياحة، حيث تم في نهاية فبراير الماضي تسجيل تراجع بنسبة 81 في المائة على مستوى الوصولات و 65 في المائة على مستوى المداخيل، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1ر6 في المائة و9ر14 في المائة على التوالي سنة قبل ذلك”.

وأضافت أن قطاع الفندقة والمطعمة، الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية، سجل تباطؤا في منحاه التنازلي ابتداء من الفصل الثالث من 2020.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيمة المضافة للقطاع تراجعت من 90 في المائة في الفصل الثاني من 2020 إلى 65,2 في المائة في الفصل الثالث من 2020 وإلى 57,1 في المائة في الفصل الرابع من نفس العام، أي بانخفاض إجمالي بلغ 54.8 في المائة في متم 2020، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 3.7 في المائة السنة التي قبلها، مضيفا أن المؤشرات الرئيسية للقطاع سجلت خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 78.5 في المائة بالنسبة للوافدين و 72.4 في المائة لليالي المبيت و53.7 في المائة للمداخيل السياحية.

(ومع)