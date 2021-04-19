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متخصص: الحماية الاجتماعية إصلاح تاريخي للملك يبشر بمستقبل واعد
أكد الأستاذ بكلية الحقوق بتطوان، يوسف بنقايد، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتبر إصلاحا تاريخيا يبشر بمستقبل واعد، من أجل ضمان الأمن الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لملايين الأشخاص الذين لا يشملهم التأمين الصحي في الوقت الراهن. وأوضح بنقايد، في تصريح لوكالة المغرب العربيأكمل القراءة »
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