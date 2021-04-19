أخبار 24/24
2020 السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجويـة، اليوم (الاثنين)، أن سنة 2020 كانت السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب، محتلة بذلك الرتبة الأولى أمام سنتي 2017 و2010. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها بخصوص الملخص المناخي للمغرب لسنة 2020، أن متوسط الحرارة لهذه السنة فاق المعدل المناخي العادي لفترة 1981-2010 بحوالي 1,4+أكمل القراءة »
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