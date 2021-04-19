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أزيلال…سلسلة تربية النحل وإنتاج العسل تعرف تطورا
تعرف سلسلة تربية النحل وإنتاج العسل بإقليم أزيلال تطورا واضحا ومطردا خلال الخمس سنوات الأخيرة على وجه الخصوص. وقد تجلت مظاهر تطور هذا القطاع ، الذي توليها المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال اهتماما كبيرا ، في ارتفاع عدد صناديق النحل من 25000 سنة 2015 إلى 42000 سنة 2020، وفي زيادة إنتاجيةأكمل القراءة »
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