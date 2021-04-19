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نقيب صحفيي لبنان: المغرب بقيادة الملك ظل سندا قويا للبنان في أزمته
أكد نقيب الصحفيين اللبنانيين عوني الكعكي، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ظل سندا قويا للبنان في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد، موضحا أن الهبة الملكية للجيش اللبناني وللشعب اللبناني خير تجسيد لهذا السند. وقال الكعكي، وهو أيضا مدير عام “دار الشرق” ورئيس تحرير جريدة “الشرق”أكمل القراءة »
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