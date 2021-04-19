أخبار 24/24
الجيش اللبناني يتسلم دفعة ثانية من المساعدات الغذائية الملكية
تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الغذائية الموجهة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني، بوصول طائرتين عسكريتين، صباح الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المغرب بلبنان امحمدأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.