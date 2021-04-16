أكادير.. إطلاق أشغال إنجاز مشروع المرآب تحت أرضي الانبعاث

أشرف والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، اليوم الجمعة بأكادير، على إطلاق أشغال إنجاز مشروع المرآب تحت أرضي الانبعاث، و ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024.

وسيوفر هذا المرآب، المقام على مستويين اثنين، ما لا يقل عن 600 مركن لمستخدميه، إذ سيتوفر، لضمان ولوج سهل، على مدخل رئيسي يطل على شارع محمد الخامس وآخر ثانوي يقع على شارع الحسن الثاني.

وسيتم فوق هذا المرآب، المكون من طابقين تحت أرضيين، تهيئة ساحة فسيحة على مساحة تصل إلى 11 ألف و 500 متر مربع، ستشكل مركز استقطاب للرياضيين والمتجولين بالمنتزه.

وسيتم انجاز هذا المشروع، الذي تسهر على تنفيذه شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، صاحب المشروع المنتدب، بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم، على مدى 24 شهرا، حيث أنه من المرتقب إتمام إنجازه خلال الربع الثاني من سنة 2023.

أما المنتزه الحضري المستقبلي الانبعاث، القائم في قلب مدينة أكادير، فيندرج إحداثه ضمن أحد أهم مكونات برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، ويتعلق بحماية البيئة وتهيئة المساحات الخضراء. ليشكل هذا الموقع، المعروف تحديدا بكونه يضم أول ملعب لكرة القدم بالمدينة إلى جانب المسرح البلدي الهواء الطلق، رئة خضراء ونقطة حضرية مركزية للمواطنين والزوار على حد سواء.

ومن أهداف إحداث هذا المنتزه الحضري، بالنظر إلى أهمية مساحته الإجمالية، البالغة 24 هكتارا، توفير ولوج سهل لمرتاديه، وتخفيف ازدحام مواقف السيارات في هذا الجزء من المدينة، الذي يعرف اكتظاظا بسبب تواجد المحلات التجارية والمباني السكنية ومقرات المؤسسات الإدارية.

(ومع)