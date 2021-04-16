الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و779 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة “دار الكبداني” التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن الناظور، حيث تم حجز 47 رزمة من المخدرات على متن سيارة نفعية، قبل أن يتم حجز 94 رزمة إضافية بمنزل كائن بدوار “لحيان”، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة إلى أربعة أطنان و779 كيلوغرام من مخدر الشيرا، معبأة ضمن 141 رزمة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز ثلاث سيارات وجوازات سفر في اسم الغير، ولوحات ترقيم مزورة للسيارات، ومضخات هوائية خاصة بالزوارق المطاطية ومنظار للرؤية عن بعد.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.