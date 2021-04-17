غيابات بالمولودية أمام الوداد

الفريق قدم ملتمسا إلى الجامعة لإلغاء بطاقة خفيفي

يغيب عبدالله خفيفي ولامين دياكيتي وكريم الهاني والحارس المهدي مفتاح، عن تشكيلة مولودية وجدة، أمام الوداد الرياضي، اليوم (الخميس)، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة 12 من البطولة، بملعب محمد الخامس بالبيضاء في العاشرة مساء.

ويغيب خفيفي بسبب الطرد الذي تعرض له في المباراة الأخيرة أمام اتحاد طنجة، علما أن فريقه طلب من لجنة الاستئناف بالجامعة إلغاء البطاقة الحمراء، فيما لن يشارك دياكيتي والهاني ومفتاح بسبب الإصابة.

ولم يحسم الطاقم الطبي للفريق في إمكانية مشاركة عبد الله مودن، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الماضية أمام المغرب الفاسي، إذ أكد طبيب الفريق أن إصابته غير مقلقة.

وحل مولودية وجدة بالبيضاء، صباح أمس (الأربعاء)، بالبيضاء عبر الطائرة، قادما من مطار وجدة أنجاد، استعدادا لمباراته أمام الوداد.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)