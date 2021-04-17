اعتقال عائلة بسبب جريمة قتل

أب وابناه القاصران وابنا شقيقه أجهزوا على حارس ليلي

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة الأمنية “بطانة تابريكت” بسلا، أمس (الأربعاء)، خمسة أفراد من أسرة واحدة، وهم أب وابناه القاصران، وابنا شقيقه، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، في حق حارس ليلي بحيهم.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن الضحية، في الخمسينات من العمر، نقل في حالة حرجة إلى المستعجلات بعد تعرضه لاعتداء من قبل المتهمين بسبب خلاف، وأنه وضع في قسم العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة بعد يومين من العلاج، متأثرا بنزيف داخلي ما دفع مسؤولي المستشفى إلى إشعار المصالح الأمنية بالوفاة، فداهمت منزل المتهمين واعتقلتهم جميعا.

وأكدت المصادر أن الصدمة كانت بادية على الأب، بعد إشعاره بوفاة الضحية، إذ أكد للمحققين أنه ومن شاركه الاعتداء على الضحية من عائلته، لم تكن لهم نية قتله، بل عقابه وكسر شوكته، بعد أن تشاجر مع ابنه.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما عمد ابن الموقوف إلى رشق كلب متشرد بحجر بطريقة لم ترق الحارس الليلي، فاحتج عليه بشدة، فتلاسن الطرفان، ما أثار حفيظة والد الموقوف وشقيقه وابني عمه، فهروعوا جميعا إلى الشارع لنصرته.

وازدادت الأمور تعقيدا، عندما شرع الأب وباقي أفراد العائلة في الاعتداء على الحارس الليلي بطريقة سادية، رغم تدخل الجيران، إذ واصلوا تعريض الحارس لضرب مبرح، وبشكل هستيري، إلى أن خر على الأرض في حالة حرجة، قبل أن يغادر المعتدون المكان ويعودوا إلى منزلهم.

ونقل الحارس الليلي في وضع صحي صعب إلى المستشفى، وبينت الفحوصات التي خضع لها خطورة إصابته، ليتم وضعه في قسم العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة بعد يومين، ورجح أن يكون سبب الوفاة نزيف داخلي.

وبمجرد الإعلان عن وفاة الضحية، حلت عناصر الشرطة بمنزل المعتدين، وداهمته بتعليمات من النيابة العامة، واعتقلت الأب وباقي المتورطين، الذين ذكرت أسماؤهم في تصريحات شهود، ليتم نقلهم إلى مقر الشرطة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم.

وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين، بعد ظهور معطيات وتفاصيل جديدة في الجريمة، بعد تضارب في تصريحات الموقوفين، قبل أن تتقرر إحالتهم، أمس (الأربعاء)، عليها في حالة اعتقال.

مصطفى لطفي