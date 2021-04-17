تجديد الثقة في حجيج رئيسة للطائرة

جدد الجمع العام للكرة الطائرة، الثقة في بشرى أحجيج، رئيسة للجامعة، لولاية ثانية، في المحطة المنعقدة، الأحد الماضي، بمراكش.

وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي صادق الجمع العام بالإجماع على الميزانية المرتقبة للموسم المقبل، ومجموعة من النقط منها، الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر على صعيد الفئات الشابة، والتركيز على البطولات الخاصة بالعصب، وتفعيل النصوص القانونية في الشق المتعلق بانتقالات اللاعبين بين الأندية مع احترام دفع منح التكوين لصالح الأندية الأم عبر الجامعة التي تناط إليها مهمة السهر وتسهيل هذه المسطرة .

كما نوه الجمع، الذي حضره 64 ناديا، من أصل 78 و9 عصب من أصل عشر، بالخطوة الجبارة التي قادتها الرئيسة بفوزها برئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونقل مقره من القاهرة إلى الرباط، وهذا يعتبر في حد ذاته انتصارا للديبلوماسية الموازية، التي حرصت الجامعة الملكية الانخراط فيها بكل حزم لتمثيل المغرب في المنتديات الدولية وفي مراكز القرار.

ن. ك